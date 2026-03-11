CasermArcheologica ospita una nuova edizione del festival BOOKstorming

Dal 19 al 22 marzo 2026, durante le Fiere di Mezzaquaresima, la casermArcheologica di Arezzo accoglie una nuova edizione del festival BOOKstorming. L’evento si svolge nei quattro giorni e prevede incontri, presentazioni e talk legati al mondo del libro e della letteratura. La manifestazione coinvolge autori, editori e lettori provenienti da diverse parti e si svolge nella storica sede della casermArcheologica.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Dal 19 al 22 marzo 2026, durante le Fiere di Mezzaquaresima, . Quattro giorni di incontri, mostre, laboratori, performance, concerti e presentazioni editoriali, pensati come momenti di relazione e partecipazione aperti alla città. Il cuore del festival sarà "Punti della Valle – una tela di comunità per la Valtiberina", un grande progetto partecipativo ideato da Ilaria Margutti: una mappa del territorio da ricamare durante i giorni del festival. Chiunque potrà fermarsi, prendere ago e filo e contribuire a costruire una trama condivisa fatta di gesti, presenze e incontri.