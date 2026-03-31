Minaccia la moglie con un coltello e la costringe a ripetuti rapporti sessuali | 35enne arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fiorano al Serio con l'accusa di aver minacciato la moglie con un coltello e di averla costretta a ripetuti rapporti sessuali. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo che i vicini hanno segnalato la presenza di un'aggressione in corso. La donna ha riferito di aver subito violenze nel corso di diversi episodi.

I carabinieri di Fiorano al Serio (Bergamo) hanno arrestato un 35enne per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie. Usando un coltello, avrebbe minacciato la 39enne e l'avrebbe costretta a subire ripetuti rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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