Minacce e scontro con i Carabinieri dentro al locale | 40enne finisce in arresto

Un uomo di 40 anni è stato arrestato durante un controllo dei Carabinieri in un locale. L’uomo ha minacciato i militari e si è scontrato con loro. Dopo aver opposto resistenza, è stato portato via in manette. Nessun altro coinvolto nei fatti. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di verifica nel locale. I Carabinieri hanno riferito di aver agito per garantire la sicurezza pubblica.

Termina con un arresto un servizio di controllo dei Carabinieri della stazione di Conselice in un locale. I militari infatti hanno arrestato un cittadino straniero di 40 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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