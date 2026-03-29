Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo un episodio di violenza che si è verificato in un’abitazione. L’intervento dei carabinieri è stato necessario in seguito a una serie di minacce di morte e maltrattamenti che si sono protratti dal 2021. La vicenda ha portato all’arresto dell’uomo, coinvolto in un’escalation di comportamenti violenti e aggressivi.

L’intervento dei carabinieri è stato l’apice di una drammatica escalation di violenza, non solo verbale, che andava avanti dal 2021. Il 35enne – arrestato in flagranza di reato – sarebbe stato solito sottoporre la madre e il convivente di quest’ultima a continue vessazioni, minacce e aggressioni fisiche (spinte e strattonamenti), spesso finalizzate all’estorsione di denaro e culminate, in diverse occasioni, nel danneggiamento di mobili e suppellettili di casa. L’ultimo episodio – di pochi giorni fa – è scattato quando l’uomo, venuto a conoscenza che la madre era stata convocata in caserma per rendere testimonianza proprio in merito ai suoi precedenti comportamenti da quanto ricostruito il soggetto si è appostato nei pressi dell’abitazione della donna in attesa del suo rientro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando l’inferno è dentro casa. Maltrattamenti e minacce di morte. Trentacinquenne finisce in carcere

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