Minacce e lesioni scatta un arresto
Un ventunenne marocchino senza fissa dimora è stato arrestato a Morbegno per lesioni e minacce. L’uomo è sospettato di aver commesso furti e spaccate in negozi ed esercizi pubblici nelle settimane precedenti. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver ricevuto segnalazioni riguardo a comportamenti aggressivi e minacciosi. Non ci sono altre persone coinvolte al momento. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.
Chiusa con l’arresto di un ventunenne marocchino senza fissa dimora la recente, inquietante parentesi di furti e spaccate in negozi ed esercizi pubblici, cronaca di nuovo in primo piano a Morbegno, stavolta per un brutto episodio di lesioni e minacce. È successo nella serata di domenica fuori da un bar del centro dove, per futili motivi, si è scatenata una lite tra due uomini, entrambi italiani. Quando il gestore del locale si è avvicinato in difesa di quello dei due, un uomo di 53 anni, che aveva avuto la peggio, finendo a terra per strada con il volto insanguinato, è stato a propria volta minacciato di morte dall’altro, un ventiseienne del posto in evidente stato di alterazione psicofisica che i carabinieri di Morbegno hanno poi arrestato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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