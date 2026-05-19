Vi faccio fare la fine della Capovani | dopo le minacce ai medici scatta l' arresto

Da pisatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo che aveva accusato medici di presunti errori diagnostici e clinici ha rivolto minacce ai professionisti del Servizio psichiatrico di un ospedale, trasformando le loro giornate in un’esperienza difficile. Dopo mesi di comportamenti intimidatori, le autorità hanno deciso di intervenire e hanno eseguito un arresto. La vicenda si è svolta in un contesto ospedaliero, dove le minacce avevano causato preoccupazione tra il personale sanitario. Le indagini sono proseguite per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

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Si era convinto di essere stato vittima di presunti errori diagnostici e clinici e, per mesi, ha trasformato la vita del personale sanitario del Servizio psichiatrico dell’ospedale Cisanello in un incubo. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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