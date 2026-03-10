Minacce e lesioni alla ex | arrestato a Calambrone

A Calambrone, un uomo è stato arrestato dopo una richiesta di intervento da parte delle forze dell’ordine. Durante l’intervento, è stato anche denunciato per aver aggredito la ex, che ha riportato 21 giorni di prognosi a causa delle lesioni subite. L’uomo è stato portato in custodia e dovrà rispondere delle accuse di minacce e lesioni personali.

Una richiesta di intervento a Calambrone ha portato all'arresto di un uomo che è stato anche denunciato per il reato di lesioni personali nei confronti della ex che ha riportato 21 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Pisa. Lo scorso ottobre all'uomo arrestato era stato notificato il provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno riguardante l'esecuzione della misura cautelare personale di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, nel raggio di 500 metri dalla parte offesa e dai prossimi congiunti di quest'ultima, dai luoghi abitualmente frequentati (compreso...

