Con l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, Milly Carlucci oltre a definire il cast dei vip danzanti deve occuparsi anche della giuria che cambierà per forza di cose. Milly Carlucci potrebbe cambiare la sola Lucarelli come approfittare per un rinfrescata alla giuria, con le sole eccezioni della presidente Carolyn Smith e di Guillermo Mariotto, l’unico dei giudici che ricopre il ruolo fin dalla prima puntata nel 2005. Secondo Affari Italiani, Carlucci e staff sono ad un bivio. Una parte spinge per cambiare solo la Lucarelli, ormai passata in pianta stabile a Canale 5 tra opinionista del GF Vip e conduttrice dell’Isola dei Famosi in autunno, e lasciare il resto invariato. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI VUOLE BARBARA D’URSO IN GIURIA A BALLANDO CON LE STELLE

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Lucarelli vs DUrso: AMICHE MAI PIÙ!

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