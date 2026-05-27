Una rissa violenta si è verificata martedì sera alla stazione di Milano Certosa, coinvolgendo più persone sulla banchina ferroviaria. Durante l’alterco, un giovane di 22 anni è stato colpito e ha perso la vita. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause dell’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. Nessun dettaglio sulle circostanze specifiche o sui partecipanti è stato ancora reso pubblico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione choc sulla banchina ferroviaria. Una violenta rissa scoppiata nella serata di martedì alla stazione ferroviaria di Milano Certosa si è trasformata in tragedia. Durante lo scontro, che avrebbe coinvolto almeno una decina di persone, un ragazzo italiano di 22 anni è stato colpito con una coltellata fatale mentre si trovava sulla banchina del binario 6. Il giovane trovato a terra in condizioni disperate. Quando sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer e i soccorritori del 118, il giovane era già riverso a terra, privo di sensi e in una pozza di sangue. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milano, violenta rissa alla stazione Certosa: morto un giovane di 22 anni

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