Milano violenta, muore ragazzo dopo accoltellamento

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è deceduto durante la notte all’ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio e le sue condizioni sono apparse subito gravi. La polizia ha avviato indagini per identificare l’autore dell’attacco. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’episodio o sull’identità della vittima.