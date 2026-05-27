Milano violenta muore ragazzo dopo accoltellamento
Un giovane di 22 anni è deceduto durante la notte all’ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio e le sue condizioni sono apparse subito gravi. La polizia ha avviato indagini per identificare l’autore dell’attacco. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’episodio o sull’identità della vittima.
È morto durante la notte all’ospedale Fatebenefratelli il 22enne di origini straniere accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Gli aggressori hanno fatto perdere le proprie tracce. In corso le indagini. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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