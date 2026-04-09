Notte violenta nel Comasco | aggressione a Turate poi accoltellamento all’alba a Como

Nella notte nel Comasco si sono verificati due episodi violenti distinti, uno a Turate e l’altro a Como. Le autorità sono intervenute in entrambe le situazioni, che si sono svolte nel giro di poche ore. La prima aggressione è avvenuta nel centro di Turate, mentre all’alba si è verificato un accoltellamento a Como. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli di entrambe le vicende.

Notte e prime ore del mattino segnate dalla violenza nel Comasco, con due interventi distinti tra Turate e Como nel giro di poche ore. Al momento, però, le informazioni disponibili sono ancora limitate e frammentarie.Il primo episodio si è verificato alle 23.55 dell’8 aprile a Turate, in via. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Accoltellamento in piazza Verdi e aggressione in piazza Aldrovandi, tutto in una notte Sabato sera di soccorsi nel Comasco: alcol, cadute e incidente prima dell’albaÈ stata una serata e una notte intense per i mezzi di soccorso del 118 nel Comasco, con numerosi interventi tra cadute accidentali, malori improvvisi... Argomenti più discussi: Notte violenta nel Comasco: aggressione a Turate, poi accoltellamento all’alba a Como; 23enne perde la vita nella notte di Pasqua - POP; Violenza nella notte a Gela, ventenne accoltellato davanti a un bar; Accusato di aver violentato una 22enne in ospedale a Milano che poi si suicidò: 29enne assolto anche in Appello. La notte nel Bicocca Village chiuso. L’alcol, la lite violenta e le manettedi NicolaPalmaLa serata insieme al Bicocca Village per guardare un film nel cinema multisala. Poi i due si spostano in un’altra sala per l’ultima pellicola in programma quella sera. La lunghissima ... ilgiorno.it Violenta aggressione in un’abitazione di Fano intorno alle 3.50 della notte - facebook.com facebook