Ragazzo di 23 anni muore investito da un treno a Bollate | traffico sospeso tra Milano e Saronno

Un giovane di 23 anni è stato investito da un treno vicino alla stazione di Bollate, con conseguente morte sul colpo. L’incidente ha causato la sospensione del traffico ferroviario tra Milano e Saronno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata per diverse ore, con ripercussioni sui collegamenti tra le due città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Bollate. L'incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulle tratte S1 e S3 che collegano Milano e Saronno.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conducente tram deragliato a Milano: mi sono sentito male Notizie correlate Codogno, uomo muore investito da un treno: traffico feroviario in tiltCodogno (Lodi), 23 febbraio 2026 - Un uomo di 44 anni è morto investito da un treno tra Codogno e Santo Stefano Lodigiano. Leggi anche: Travolto da un treno a Cantù: morto ragazzo di 23 anni Argomenti più discussi: Schiacciato da una colonna di cemento, muore un operaio di 23 anni nel Cosentino: lavorava in nero; Gira con una super Bmw a noleggio con 12 chili di cocaina e 30mila euro: arrestato 23enne nel Milanese; Gianluca muore in moto, una vita spezzata a 23 anni sulla strada per il lavoro; Scontro con un camion. Muore in moto 23enne mentre va al lavoro. Il mio ragazzo di 23 anni ha baciato un'altra ragazza di 23 anni durante una serata in giro reddit Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso nella notte a Monserrato, alle porte di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di x.com Ragazzo di 23 anni muore investito da un treno a Bollate: traffico sospeso tra Milano e SaronnoUn ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Bollate ... fanpage.it