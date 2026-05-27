Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a morte a Milano. Il padre ha dichiarato di aver riconosciuto uno degli aggressori grazie a un tatuaggio, identificandolo come il leader di una gang criminale. L'episodio si è verificato in una zona della città, e al momento sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle motivazioni o sulle modalità dell'aggressione.

Home > Video > “Ho riconosciuto uno di loro dai tatuaggi, ero qua prima che succedesse, è il capo dell’MS13“. Sono le parole del padre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne (nato in Italia da famiglia originaria dell’Ecuador) morto dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. “È morto mio figlio, la polizia cosa fa? Se ci fossero stati, questo non sarebbe successo”, afferma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, 22enne morto accoltellato. Il padre: “Ho riconosciuto uno degli aggressori dal tatuaggio”

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Milano, ucciso da poliziotto durante controllo antidroga. Agente: Ho avuto paura

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Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: morto accoltellato un 22enne. Gli aggressori fuggiti in trenoUn giovane di 22 anni è stato ucciso con un colpo di arma bianca durante una rissa avvenuta ieri sera nella stazione di Milano Certosa.

Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra Silvera; Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno); Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato.

Accerchiato da una decina di persone e accoltellato alla stazione Certosa di Milano: un 22enne originario dell’Ecuador è morto poche ore dopo in ospedale. I suoi aggressori sono fuggiti in treno: secondo gli inquirenti apparterrebbero ad una gang latina. x.com

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