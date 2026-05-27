Milano sassaiola in stazione | sette feriti c' è anche un bimbo

Da tgcom24.mediaset.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, nella stazione centrale, si è verificata una sassaiola che ha causato sette feriti, tra cui un bambino. Durante l'accaduto, una pietra ha colpito al volto uno dei feriti e un altro sasso ha rotto un finestrino. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Non sono stati segnalati incidenti gravi tra i feriti e non si conoscono ancora le cause dell'episodio.

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Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese Parco delle Groane è stata causata da due gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. Tredici i giovani identificati dalla Polfer - tutti tra i 19 e i 24 anni - intervenuta con numerosi agenti, per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi tra i quali un bambino di 9 anni.,, La tratta tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese (linea Saronno-Milano Cadorna) è stata chiusa alla circolazione dalle 17:30 mentre il treno 10869 ha terminato il servizio per danneggiamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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