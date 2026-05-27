Milano rissa sulla banchina della stazione | un 22enne morto accoltellato

Nella notte, sulla banchina di una stazione a Milano, si è verificata una rissa tra più persone. Durante l'alterco, un giovane di 22 anni, di origini sudamericane, è stato colpito con un'arma da taglio. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.

AGI - Un ragazzo italiano con origini sudamericane di 22 anni è morto nella notte all'ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato aggredito durante una rissa. E' successo intorno alle 22 e 30 alla stazione di Milano-Certosa. Il giovane è stato colpito da più fendenti su tutto il corpo. Coinvolte, nella rissa, almeno una decina di persone. Le indagini sono svolte dalla Polizia di Stato. . 🔗 Leggi su Agi.it

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Milano, rissa sui binari della stazione Certosa: ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate

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