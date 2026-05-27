Un ragazzo di 22 anni è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato portato in seguito a una lite avvenuta sulla banchina della stazione di Milano-Certosa. Durante la rissa, è stato colpito con un’arma da taglio e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un 22enne italiano è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata sulla banchina della stazione di Milano-Certosa. È accaduto intorno alle 22.30. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un treno. Il giovane, rimasto privo di sensi, è morto poco dopo il trasporto in ospedale. articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, rissa sulla banchina della stazione Certosa: un 22enne italiano muore accoltellato

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