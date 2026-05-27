Milano rissa sulla banchina della stazione | un 22enne morto accoltellato Coinvolta una b

Una rissa si è verificata nella notte sulla banchina di una stazione a Milano. Un giovane di 22 anni, di origini sudamericane, è stato colpito durante l’aggressione e successivamente è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli. La vittima è stata trasportata in ospedale dopo l’aggressione avvenuta durante la lite. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sulle circostanze che hanno portato alla violenta colluttazione.

AGI - Rissa in stazione a Milano. Un ragazzo italiano con origini sudamericane di 22 anni è morto nella notte all'ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato aggredito durante una rissa. E' successo intorno alle 22 e 30 alla stazione di Milano-Certosa. Gli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera, questo il nome della vittima, sarebbero scappati con un treno diretto a Trevigli. Il giovane è stato colpito da più fendenti su tutto il corpo. Coinvolte, nella rissa, almeno una decina di persone. Le indagini sono svolte dalla Polizia di Stato. La ricostruzione. Secondo una prima ricostruzione Ibarra Silvera era in compagnia del fratello più piccolo e di un amico quando sarebbero stati presi di mira da un gruppo di giovani sudamericani. 🔗 Leggi su Agi.it

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Milano, rissa sui binari della stazione Certosa: ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate

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Temi più discussi: Milano, rissa sulla banchina della stazione Certosa: accoltellato un 23enne, è gravissimo; Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra Silvera; Rissa alla stazione di Milano Certosa, grave un ragazzo italiano; Maxi rissa alla stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni. Gli aggressori fuggiti in treno.

Milano, rissa sulla banchina della stazione: un 22enne morto accoltellato x.com

Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra SilveraL'aggressione si è verificata ieri sera, intorno alle 22, sulla banchina del binario 6 della stazione ferroviaria di Certosa, in via Antonio Mambretti ... fanpage.it

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