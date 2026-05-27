Oggi a Milano si sono raggiunti 36 gradi, poi è stata emessa un’allerta gialla per temporali intensi. Le previsioni indicano un calo delle temperature e piogge diffuse nelle prossime ore. Le zone più a rischio di esondazioni sono quelle vicino ai corsi d’acqua principali, dove si prevedono accumuli di pioggia elevati. La protezione civile ha invitato alla prudenza e monitorato le aree vulnerabili.

? Punti chiave Come cambierà il meteo dopo il picco di calore odierno?. Quali zone della città rischiano esondazioni con i temporali?. Chi deve prestare massima attenzione ai sottopassi e ai fiumi?. Quando torneranno le temperature a scendere dopo l'allerta gialla?.? In Breve Allerta gialla della Regione Lombardia attiva dalle ore 12:00 per la pianura.. Comune Palazzo Marino raccomanda prudenza presso fiumi e sottopassi per rischio esondazione.. Previsioni indicano calo termico a 34 gradi a partire da giovedì.. Rovescio dai rilievi alla pianura con rischio venti forti nel pomeriggio.. Mercoledì 27 maggio, a Milano, il termometro segnerà un picco di 36 gradi prima che l’allerta gialla per i temporali scatti ufficialmente alle ore 12:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: picco di 36 gradi e poi allerta gialla per forti temporali

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