Milano mega rissa alla stazione Certosa | 22enne morto accoltellato Gli aggressori fuggiti in treno

Una rissa violenta si è scatenata tra alcuni giovani alla stazione Certosa di notte, con urla e sangue tra i binari. Durante la colluttazione, un 22enne è stato accoltellato e successivamente è deceduto. Gli aggressori sono fuggiti correndo verso un treno in partenza, lasciando il luogo del gesto violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c'era più nulla da fare.

Urla, caos e sangue tra i binari nel cuore della notte. Attimi di terrore si sono vissuti alla stazione ferroviaria quando una violenta lite, scoppiata improvvisamente tra un gruppo di giovani, è degenerata in pochi minuti trasformandosi in una maxi rissa culminata con un accoltellamento. Chi si trovava nei pressi della stazione ha raccontato di momenti concitati, con persone che correvano lungo i binari e un clima di forte tensione. Poi il fuggi fuggi generale, mentre un ragazzo restava a terra ferito gravemente. Una scena drammatica che ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Leggi anche: Italia, rissa in tribunale dopo la sentenza: succede di tutto! (Video) La violenza tra i binari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in treno

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