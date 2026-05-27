A Milano si punta a rilanciare l’ippodromo, con l’obiettivo di aumentare gli eventi sportivi e di intrattenimento durante tutto l’anno. L’amministrazione ha dichiarato che l’impianto, considerato tra i più visibili a livello internazionale, deve diventare un punto di riferimento per sport, entertainment e attività equestre. Sono previste iniziative per coinvolgere più pubblico locale, nazionale ed europeo, sfruttando le potenzialità dell’impianto e migliorando l’offerta di eventi e servizi.

Milano – “Abbiamo un impianto ippico straordinario e molto visibile anche a livello internazionale: vogliamo farlo diventare sempre più un luogo dei milanesi, degli italiani e degli europei per lo sport, per l’entertainment e per l’equitazione”. Parte da qui Marco Chantre Bompiani, Racetracks & Asset Development Senior Director Snai, per raccontare il percorso di trasformazione dell’Ippodromo Snai San Siro con Flutter Sea. L’occasione è un incontro anche con Remo Chiodi, direttore generale per l’Ippica del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Come far vivere l’ippodromo tutto l’anno? “Con esperienze diverse... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, il rilancio dell’ippodromo: “Più sport ed eventi per far vivere tutto l’anno il tempio dell’ippica”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La grande ippica all'Ippodromo Snai San Siro: corse, eventi e intrattenimentoOggi si è tenuta una conferenza stampa presso l'Ippodromo Snai San Siro, promossa da Flutter Southern Europe & Africa.

Bettole, progetto rilancio: “Sarà il centro dell’ippica”. Riapre la pista in erba e a giugno corse e tribuna rinnovataAll’ippodromo di Varese si stanno completando i lavori di riqualificazione in vista dell’avvio della nuova stagione.

Temi più discussi: Ippica, asse tra Ministero e Flutter per il rilancio dell'Ippodromo di San Siro: Milano torni punto di riferimento internazionale; Questa mattina i lavoratori del San Raffaele di Milano in sciopero; Risk-on a Milano; Avio decolla fra le blue chip; Henkel: brand si rinnova e allarga offerta con rilancio di Syoss by Palette oleo intense, Syoss color glaze e Syoss care keratin.

#Attualità #Aziende #ScommesseIppiche #FlutterEntertainment #snai Ippica, asse tra Ministero e Flutter per il rilancio dell’Ippodromo di San Siro: Milano torni punto di riferimento internazionale dlvr.it/TSk83z x.com

Il Pnrr alla radice della crescita zero: anatomia di un fallimento in sei risultati mancati dall’Italia reddit

San Donato, addio stadio: spunta il palazzetto. Il rilancio dell’area San Francesco con un impianto per il basket di Serie ASan Donato (Milano) – La San Donato orfana dello stadio del Milan potrebbe ospitare, un domani, un palazzetto per la pallacanestro, da 15-18mila posti. E così, il basket professionistico potrebbe ... ilgiorno.it

Il rilancio dell’Eurolega . Milano si tiene l’OlimpiaIl futuro del basket a Milano si decide ora. Dopo mesi di dibattito, con Olimpia Milano al centro, Milan e NBA sullo sfondo, i fatti bussano alla porta. E, alla fine, tutto potrebbe restare come prima ... ilgiorno.it