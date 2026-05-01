Bettole progetto rilancio | Sarà il centro dell’ippica Riapre la pista in erba e a giugno corse e tribuna rinnovata

All’ippodromo di Varese si stanno completando i lavori di riqualificazione in vista dell’avvio della nuova stagione. La pista in erba è stata riaperta e sono in corso i lavori di rinnovo della tribuna e delle aree dedicate alle corse. Prevista per giugno una programmazione di eventi e competizioni, con le strutture pronte ad accogliere pubblico e cavalli. Il progetto mira a trasformare l’area nel principale centro dedicato all’ippica della regione.

Varese, 1 maggio 2026 – L’inizio della stagione si avvicina: all’ Ippodromo di Varese sono a buon punto le attività di preparazione delle piste e delle strutture per poter ospitare al meglio le corse e il pubblico. Il nuovo gestore, la Varese Turf & Sport, è subentrato a gennaio dopo aver firmato il contratto trentennale con il Comune. Con un obiettivo preciso: riportare le Bettole agli antichi fasti. «Deve tornare ad essere il centro gravitazionale dell’ippica non solo varesotta ma di tutto il Nord», sottolinea l’amministratore delegato della società Luigi Rinzivillo. Lavori di miglioramento. In questi mesi sono state svolte diverse attività, tra cui un lavoro di miglioramento del manto erboso, con il ripristino dell’impianto di irrigazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bettole, progetto rilancio: “Sarà il centro dell’ippica”. Riapre la pista in erba e a giugno corse e tribuna rinnovata Notizie correlate Leggi anche: Ippica: il programma prevede otto corse dalle 14,55. L’Arcoveggio riapre. Si scalda Gocciadoro È primavera dell’ippica con due corse storiche. Premi "Galilei" e "Regoli"Meteo a parte (tutto da scoprire), sportivamente parlando la "primavera dell’ippica pisana" all’ippodromo di San Rossore comincia oggi con due prove...