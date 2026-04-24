Domani e domenica si terrà all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio una manifestazione di due giorni dedicata alla cucina italiana, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. L’evento si concentra su temi legati all’economia, alla salute e alla prevenzione attraverso iniziative e incontri che coinvolgono diversi attori del settore culinario e sanitario. La manifestazione mira a mettere in luce l’importanza della tradizione gastronomica e il suo ruolo nella promozione di corretti stili di vita.

"La cucina italiana patrimonio dell’umanità" è il titolo della due giorni organizzata domani e domenica all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio. Un percorso che collega ambiti solo apparentemente distanti -dalle onde radio e le tecnologie della comunicazione fino ai sistemi produttivi e alle eccellenze agroalimentari- restituendo un quadro articolato dello sviluppo del territorio. Si parte domani alle 17 con una sessione dedicata ai contributi del mondo accademico e tecnico, focalizzata sull’importanza della ricerca e delle comunicazioni nelle Marche; previsti interventi, dimostrazioni di telegrafia storica e approfondimenti sul ruolo delle radiocomunicazioni anche in contesti di emergenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Economia, salute e prevenzione. Due giorni dedicati alla cucina

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