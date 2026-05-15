A Roma SaniDays 2026 quattro giorni dedicati a salute e prevenzione

A Roma si svolge dal 20 al 23 maggio la manifestazione SaniDays 2026, dedicata alla salute, al benessere e alla prevenzione. L’evento si tiene presso le Industrie Fluviali e dura quattro giorni, offrendo spazi e iniziative rivolti a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di prendersi cura della propria salute. Lo slogan dell’evento è “Vieni a vedere come stai”. La manifestazione è rivolta a tutti coloro che vogliono conoscere meglio il proprio stato di salute e approfondire temi legati alla prevenzione.

(Adnkronos) – "Vieni a vedere come stai". E' lo slogan di 'SaniDays 2026', manifestazione dedicata alla salute, al benessere e alla prevenzione, in programma a Roma dal 20 al 23 maggio alle Industrie Fluviali. Quattro giorni aperti al pubblico per prenotare visite, incontrare medici e specialisti, partecipare a talk e attività gratuite. "Avvicinare le persone. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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A Roma SaniDays 2026, quattro giorni dedicati a salute e prevenzioneVieni a vedere come stai. E' lo slogan di 'SaniDays 2026', manifestazione dedicata alla salute, al benessere e alla prevenzione, in programma a Roma dal 20 al 23 maggio alle Industrie Fluviali. adnkronos.com

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