Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, il servizio di ATM Milano sarà soggetto a modifiche su tutta la rete di trasporti. Per l’intera giornata, metro, tram e bus avranno orari ridotti e variazioni di percorso rispetto al normale. Le modifiche riguarderanno tutte le linee, con l’obiettivo di adattare il servizio alle esigenze di festa e affluenza.

Milano, 29 aprile 2026 - Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, il servizio di ATM Milano subisce modifiche su tutta la rete. L’azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo e nell’hinterland ha comunicato variazioni che riguardano metropolitane, autobus e tram, con orari ridotti e possibili deviazioni legate alle manifestazioni in programma. Venerdì 1° maggio i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19:30, mentre sabato 2 maggio le linee seguono l’ orario festivo, con alcune eccezioni. Chi resta in città durante il ponte dovrà fare i conti con un servizio ridotto, soprattutto nella giornata del 1° maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ATM Milano, orari 1° maggio 2026: metro, tram e bus ridotti. Tutte le modifiche linea per linea

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