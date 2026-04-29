Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano per De Corato di FdI se l' è cercata

A Milano, un uomo è stato ripreso mentre colpiva con calci e pugni un manifestante, mentre stava strappando dei manifesti dedicati a Sergio Ramelli. Un testimone diretto ha confermato di essere stato picchiato dal gruppo e ha presentato denuncia, anche se non ha fornito ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti avvenuti in zona, dove si sono verificati episodi di violenza.

Un uomo di 33 anni è stato aggredito a Milano mentre stava strappando manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù del Msi ucciso il 29 aprile 1975. L’episodio è avvenuto nella zona di Città Studi, a poche ore dal corteo commemorativo annuale. Sul caso indagano i carabinieri, mentre fanno discutere le parole del deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, secondo il quale la vittima del pestaggio “se l’è cercata”. Aggredito prima della manifestazione per Sergio Ramelli, cosa è successo L’aggressione è avvenuta poco prima di mezzanotte in via Aselli, vicino a piazzale Gorini, cioè la zona stabilita come partenza del corteo serale in memoria di Sergio Ramelli.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano, per De Corato di FdI "se l'è cercata" Notizie correlate Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare”Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù... Leggi anche: “Picchiato mentre strappava i manifesti per Ramelli? Ha voluto andarsele a prendere”: così De Corato (Fdi) “spiega” l’aggressione a un 33enne Contenuti utili per approfondire Si parla di: Strappa i manifesti per Ramelli, uomo aggredito nella notte a Milano. Sergio Ramelli, 33enne aggredito a Milano mentre strappava i manifesti del militante uccisoUn ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre strappava in via Aselli a Milano, i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il ... lapresse.it Strappa i manifesti dedicati a Ramelli a Milano: «Io aggredito a calci e pugni nella notte»L’episodio è avvenuto tra via Aselli e via Amedeo, nella stessa zona da cui oggi, 29 aprile 2026, è prevista la commemorazione annuale in memoria di Sergio Ramelli. video.corriere.it