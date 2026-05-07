Vittorio Emanuele II il Re costituzionale di Edoardo Pezzoni Mauri e Salvatore Sfrecola arriva al Salone del libro di Torino

Il 16 maggio 2020 al Salone internazionale del libro di Torino si terrà la presentazione di un nuovo volume dedicato a Vittorio Emanuele II, intitolato “L’Italia in eredità – Vittorio Emanuele II, il re costituzionale”. Il libro è stato curato da Edoardo Pezzoni Mauri e Salvatore Sfrecola e analizza aspetti della vita e del ruolo del sovrano durante il suo regno. La presentazione si svolgerà nel contesto della fiera letteraria torinese.

Il 16 maggio 2020, al Salone internazionale del libro di Torino, sarà presentato il libro intitolato “L’Italia in eredità – Vittorio Emanuele II, il re costituzionale”, curato da Edoardo Pezzoni Mauri e Salvatore Sfrecola. Il volume è stato pubblicato con la casa editrice historica e fa parte della collana diretta da Alessandro Sacchi. La conferenza si terrà dalle 16 alle 17 nella sala rosa del padiglione 2. Come c’è scritto nella trama del libro, Vittorio Emanuele II è stato «una personalità straordinaria che emerge dal testo nel quale storici, giuristi, cultori dell’economia, dell’arte, dei costumi e dell’informazione ne colgono i tratti...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Vittorio Emanuele II, il Re costituzionale” di Edoardo Pezzoni Mauri e Salvatore Sfrecola arriva al Salone del libro di Torino Notizie correlate Torino, il talento di Salvatore Canzio sbarca al Salone del Libro? Cosa scoprirai Come può un talento locale raggiungere il prestigioso progetto MUSA? Cosa rivela il libro di Canzio sul paradosso dell'identità... Olimpiadi dei Convitti, le studentesse del Vittorio Emanuele II di Napoli seconde in ItaliaLe studentesse del Convitto Vittorio Emanuele II di piazza Dante a Napoli vincono l'argento per la pallavolo alle Olimpiadi dei Convitti italiani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Avanti con il cantiere Aca tra via Chieti e corso Vittorio Emanuele II: le modifiche alla viabilità; Latitante internazionale tra i pendolari della metro A: arrestato a Vittorio Emanuele, deve scontare 8 anni; Varallo, via libera per restaurare il monumento a Vittorio Emanuele; Giornata internazionale della danza, spettacolo gratuito in piazza Vittorio Emanuele II. L’8 maggio in piazza Vittorio Emanuele II la Giornata della Microchippatura gratuitaA Rieti una giornata per la protezione degli animali domestici. L’8 maggio 2026, in Piazza Vittorio Emanuele II, si svolgerà la Giornata della Microchippatura gratuita, un’iniziativa destinata ai prop ... rietinvetrina.it La Tua non comunica il ripristino dei bus su corso Vittorio, in tanti aspettano invano in via De GasperiDa lunedì 4 maggio gli autobus a Pescara sono tornati a transitare in corso Vittorio Emanuele II e non in via De Gasperi ... ilpescara.it Quotidiano Nazionale. . Durante l’evento “Energia Europa”, Vittorio Emanuele Parsi ha messo in guardia da un rischio crescente: la concentrazione di potere tra grandi attori tecnologici, risorse energetiche e capacità finanziarie. Il punto critico Il rischio di una - facebook.com facebook