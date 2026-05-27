Milano 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa | la scientifica sul luogo dell' aggressione

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 22enne è stato accoltellato e ucciso nella stazione di Milano-Certosa martedì sera. La polizia scientifica è sul posto per i rilievi. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospetti o movente. La vittima è stata trovata con ferite da arma bianca. La scena è stata transennata mentre si prosegue con le indagini.

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La polizia scientifica nella stazione di Milano-Certosa dove un 22enne è stato accoltellato a morte nella serata di martedì. Il ragazzo, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine equadoregna, è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione. Secondo le ricostruzioni, il giovane si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri ragazzi; alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone. I soccorsi sono intervenuti ieri sera intorno alle 22,15. Quando il giovane è arrivato in ospedale, 15 minuti dopo, era in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

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