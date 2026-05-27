Un 22enne è stato accoltellato e ucciso nella stazione di Milano-Certosa martedì sera. La polizia scientifica è sul posto per i rilievi. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospetti o movente. La vittima è stata trovata con ferite da arma bianca. La scena è stata transennata mentre si prosegue con le indagini.

La polizia scientifica nella stazione di Milano-Certosa dove un 22enne è stato accoltellato a morte nella serata di martedì. Il ragazzo, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine equadoregna, è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione. Secondo le ricostruzioni, il giovane si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri ragazzi; alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone. I soccorsi sono intervenuti ieri sera intorno alle 22,15. Quando il giovane è arrivato in ospedale, 15 minuti dopo, era in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

Notizie e thread social correlati

Rissa alla stazione Milano-Certosa: 22enne muore accoltellatoUna rissa tra almeno dieci persone si è verificata tra i binari della stazione di Milano-Certosa.

Milano, rissa sulla banchina della stazione Certosa: un 22enne italiano muore accoltellatoUn ragazzo di 22 anni è deceduto all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato portato in seguito a una lite avvenuta sulla banchina della...

Temi più discussi: Rissa alla stazione Milano-Certosa: 22enne muore accoltellato; Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra Silvera; Rissa furibonda tra 10 persone tra i binari della stazione: ragazzo di 22 anni morto accoltellato; Studente accoltellato Milano, una condanna a 20 anni. In aula abbraccio vittima-aggressori.

Milano, rissa sulla banchina della stazione Certosa: un 22enne italiano muore accoltellato x.com

Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione(LaPresse) La polizia scientifica nella stazione di Milano-Certosa dove un 22enne è stato accoltellato a morte nella serata di martedì. Il ragazzo, Gianluca Ibarra Silvera, ... ilmattino.it

Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra SilveraL'aggressione si è verificata ieri sera, intorno alle 22, sulla banchina del binario 6 della stazione ferroviaria di Certosa, in via Antonio Mambretti ... fanpage.it