Il prezzo di un bilocale a Lambrate supera i 3.000 euro al metro quadro, mentre nella zona Bocconi si aggira intorno ai 6.000 euro. Nei prossimi anni, sono previsti nuovi progetti di riqualificazione nel quartiere di Rubattino, con interventi di edilizia residenziale e commerciale. La zona di Bocconi continua a vedere aumenti dei prezzi immobiliari, mentre Lambrate si sviluppa con nuovi insediamenti e infrastrutture.

? Domande chiave Quanto costa oggi un bilocale a Lambrate rispetto alla zona Bocconi?. Quali nuovi progetti trasformeranno il quartiere di Rubattino nei prossimi anni?. Come influenzerà l'eredità delle Olimpiadi i prezzi a Ripamonti e Vigentino?. Perché la nuova linea M4 sta facendo impennare i valori a Città Studi?.? In Breve Lambrate costa 4.678 euro al mq con affitti a 950 euro per 50 mq.. Progetto Magnifica Fabbrica a Rubattino ospiterà i laboratori del Teatro alla Scala.. Ripamonti registra prezzi a 4.761 euro al mq grazie al distretto Symbiosis.. Città Studi raggiunge 5.794 euro al mq grazie al potenziamento linea M4..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano 2026: tra il boom di Bocconi e il nuovo volto di Lambrate

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