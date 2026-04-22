A Milano è stato inaugurato un nuovo parco nel quartiere Lambrate-Argonne, in largo Oreste Murani. Il luogo è stato intitolato a Giovanna Morelli, una partigiana della città. La cerimonia di intitolazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato per celebrare la memoria della figura storica. Il parco si trova nel centro del quartiere e rappresenta un nuovo spazio verde pubblico.

Il parco situato in largo Oreste Murani, nel cuore del quartiere Lambrate-Argonne a Milano, ha ufficialmente preso il nome di Giovanna Morelli. La cerimonia di intitolazione si è svolta martedì 21 aprile, a ridosso delle celebrazioni per la Liberazione, coinvolgendo una vasta partecipazione di cittadini, istituzioni locali e rappresentanti della memoria storica nella zona di viale Argonne. L’evento ha la presenza di figure chiave per l’amministrazione cittadina e per le associazioni di categoria: l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, la presidente del Municipio 3, Caterina Antola, la delegata del Sindaco alle pari opportunità di genere, Elena Lattuada e la presidente della sezione Anpi 25 Aprile, Anna Romanelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano onora la partigiana Gianna: nasce il nuovo parco a Lambrate

Notizie correlate

Milano ha dedicato un giardino alla partigiana "Gianna"Sono arrivati in tante e tanti in largo Oreste Murani, non lontano dalla casa dove Giovanna Morelli è vissuta e da viale Argonne: posto a lei caro...

Milano, addio al degrado a Stadera: nasce un nuovo parco di 2.500 mqIl Municipio 5 di Milano si prepara a un cambiamento radicale nel tessuto urbano del quartiere Stadera, dove l’area di piazzale Carrara 3 sta per...

Altri aggiornamenti

Milano ha dedicato un giardino alla partigiana GiannaSi tratta dei giardini di largo Murani che, nella giornata di martedì 21 aprile, sono stati intitolati a Giovanna Morelli, partigiana milanese ... milanotoday.it

Roma onora la partigiana Luciana Luce Romoli con una targaQuesta mattina, al Campidoglio di Roma, è stata consegnata una targa a Luciana Luce Romoli, 95 anni, storica staffetta partigiana durante la Resistenza. A fare gli onori di casa il sindaco Roberto ... rainews.it