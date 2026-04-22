Milano onora la partigiana Gianna | nasce il nuovo parco a Lambrate

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato inaugurato un nuovo parco nel quartiere Lambrate-Argonne, in largo Oreste Murani. Il luogo è stato intitolato a Giovanna Morelli, una partigiana della città. La cerimonia di intitolazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato per celebrare la memoria della figura storica. Il parco si trova nel centro del quartiere e rappresenta un nuovo spazio verde pubblico.

Il parco situato in largo Oreste Murani, nel cuore del quartiere Lambrate-Argonne a Milano, ha ufficialmente preso il nome di Giovanna Morelli. La cerimonia di intitolazione si è svolta martedì 21 aprile, a ridosso delle celebrazioni per la Liberazione, coinvolgendo una vasta partecipazione di cittadini, istituzioni locali e rappresentanti della memoria storica nella zona di viale Argonne. L’evento ha la presenza di figure chiave per l’amministrazione cittadina e per le associazioni di categoria: l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, la presidente del Municipio 3, Caterina Antola, la delegata del Sindaco alle pari opportunità di genere, Elena Lattuada e la presidente della sezione Anpi 25 Aprile, Anna Romanelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

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