Il Lunedì dell’Angelo in Puglia del 2026 è stato caratterizzato da un aumento delle uscite all’aperto, con molte persone che hanno scelto di trascorrere la giornata facendo picnic e gite fuori porta. La maggior parte dei partecipanti ha preferito le aree naturali vicine, evitando soggiorni prolungati o mete lontane. La tendenza si è tradotta in un incremento delle visite ai parchi e ai luoghi all’aperto della regione.

I pugliesi hanno trascorso il Lunedì dell’Angelo 2026 tra picnic e gite fuori porta, privilegiando la natura locale a discapito dei soggiorni lunghi. La tendenza vede gli agriturismi della regione registrare il tutto esaurito per i servizi di ristorazione, mentre le prenotazioni per dormire sono state più moderate. Il fenomeno è alimentato da una scelta di prossimità che ha circa due milioni di cittadini italiani rinunciare ai viaggi internazionali. Questo dato, evidenziato da Coldiretti Puglia e Terranostra Campagna Amica, indica che il 44% degli italiani ha preferito restare nel proprio territorio cercando mete sicure, accessibili e flessibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, boom di picnic e natura: il nuovo volto della Pasquetta

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