Milan | una rivoluzione profonda

Il Milan riparte da zero dopo una stagione senza qualificazione in Champions League. La dirigenza ha deciso di cambiare profondamente l’area tecnica e quella gestionale, in risposta a un clima interno sempre più teso. La squadra si prepara a una nuova fase, con modifiche significative in organico e staff. La decisione arriva dopo un’annata caratterizzata da risultati deludenti e pressioni crescenti. Nessuna indicazione sui nomi coinvolti, solo un cambio radicale nel progetto.

Il Milan riparte da zero. Dopo una stagione chiusa senza qualificazione in Champions League e con un clima diventato sempre più pesante attorno alla squadra, il club rossonero ha deciso di avviare una rivoluzione profonda che coinvolge sia l’area tecnica sia quella dirigenziale. L’esonero di Massimiliano Allegri, arrivato all’indomani della sconfitta contro il Cagliari, ha rappresentato soltanto il primo passo di un cambiamento molto più ampio voluto direttamente da Gerry Cardinale. La proprietà americana ha scelto di intervenire in maniera drastica dopo il crollo finale della squadra, che aveva a lungo lottato nelle zone alte della classifica prima di un finale di campionato deludente. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Il Milan si prepara a una rivoluzione tanti addii in arrivo

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