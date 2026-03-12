Il mercato dell'Inter si prepara a una fase di grandi cambiamenti, con Marotta e Ausilio impegnati in una pianificazione dettagliata per la prossima estate. Fonti vicine alla società riferiscono che sono in corso discussioni per rafforzare la rosa e rinnovare la squadra. La strategia nerazzurra sarà al centro di queste mosse, che coinvolgono diversi nomi e obiettivi già individuati.

Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Caldara sicuro: «Gasperini ha dato tanto all’Atalanta. Lui è stato bravo a vedere una cosa che nessuna vedeva» Juventus, numeri da top per Conceicao! I suoi dati brillano anche in Europa: i dettagli e su chi ha avuto la meglio Toni analizza: «La Serie A è in difficoltà. Rilanciare il campionato italiano? Ecco quale potrebbe essere la soluzione» Valverde, tripletta da record contro il Manchester City! Il centrocampista svela un ‘segreto tattico’. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter, arrivano nuove conferme: Marotta e Ausilio lavorano a una profonda rivoluzione estiva

Articoli correlati

Calciomercato Inter, piovono conferme: Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione estiva! I nomidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, arrivano importanti conferme sulla possibile rivoluzione estiva di Marotta e Ausilio: i nomi L’Inter...

Calciomercato Inter, conferme su Sommer: il piano di Marotta e Ausilio, c’è il nome del successore dello svizzerodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, piovono importanti conferme sull’addio di Sommer a fine stagione: il primo nome per la successione è...

Mercato Inter Accordo Confermato! 8 Addii Shock! Rivoluzione OAKTREE

Contenuti utili per approfondire Mercato Inter

Temi più discussi: Romano: Calhanoglu-Inter, serissima possibilità di addio. E novità su Mkhitaryan che…; Inter, è una sentenza: se prende gol, non rimonta. Problema mentale, tecnico e... di mercato; ?? L'Inter alza il muro su Esposito-Arsenal. Vlahovic-Juve, si lavora al rinnovo; E' Milan-Inter anche sul mercato: derby in estate per 5 giocatori.

In Turchia – Calhanoglu, muro inter è crollato: le cifre finali con il GalatasarayIl centrocampista potrebbe lasciare l'Inter quest'estate. Sulle sue tracce c'è da tempo il Galatasaray che potrebbe dare l'assalto in estate ... fcinter1908.it

La Gazzetta ipotizza l’Inter 2026/2027: dentro 4 colpi da più di 100 mlnLa Gazzetta dello Sport prova a immaginare l’Inter del futuro, quella della stagione 2026/2027, con una squadra rinnovata ... msn.com

Mercato Inter, il retroscena: "Chivu in estate non avrebbe problemi a salutare..." - facebook.com facebook

Goretzka a zero e il ritorno di Stankovic: turbo mercato Inter. Sfida all’Arsenal e jolly recompra x.com