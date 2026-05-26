Il Milan ha deciso di cambiare allenatore, con Massimiliano Allegri e il suo staff che non continueranno alla guida della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando l'inizio di una rivoluzione nel club. La società ha già individuato un nuovo allenatore, che sarà l’epicentro delle future decisioni tecniche. La squadra si prepara ora a un nuovo ciclo, con l’obiettivo di cambiare rotta in vista delle prossime competizioni.

La prima decisione è arrivata sul fronte allenatore: Massimiliano Allegri e il suo staff non saranno più alla guida dei rossoneri. Una discontinuità che prosegue a livello dirigenziale, con l’azzeramento di tutto il vertice: via il direttore sportivo Igli Tare, via il responsabile scout Geoffrey Moncada. E via Giorgio Furlani Mancata laChampions, senzaMassimiliano Allegri e senza più la dirigenza in parte colpevole di quest’annata conclusa con il disastro avvenuto all’ultima giornata. Il Milan inizia una nuova era,Gerry Cardinale sarà l’epicentro decisionale del club. Per quattro anni, prima che il fondatore di RedBird completasse il rifinanziamento del debito che lo legava al fondo Elliott, Cardinale aveva delegato i compiti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milan, pronta una rivoluzione: Cardinale sarà l’epicentro decisionale

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