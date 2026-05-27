Ragnick ha dichiarato che non ci sono ancora certezze sul futuro di Iraola come allenatore del Milan. Kirovski è stato nominato nuovo responsabile tecnico, suscitando reazioni contrastanti. Iraola esprime dubbi sulla proposta, mentre molti dirigenti e tifosi si oppongono alla scelta di Kirovski. La situazione resta ancora incerta, senza conferme ufficiali.

Dopo i licenziamenti di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, il Milan è chiamato a ricomporre l'organico tecnico e dirigenziale in vista della prossima stagione sportiva. Il nome in cima alla lista per la panchina resta quello di Andoni Iraola, ma le recenti indiscrezioni potrebbero stravolgere i piani di Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Nel frattempo, Ralf Ragnick, principale candidato al ruolo di direttore tecnico, si è espresso sulle voci che lo accostano al club rossonero, fornendo alcuni indizi importanti. Milan, Iraola non è convinto. Le parole di Ragnick e il piano di Kirovski Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro, è a un passo dal rinnovo di contratto fino al 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, tutti dicono no: Iraola non convinto. Parole chiare di Ragnick. Folle idea Kirovski

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MILAN, TUTTI DICONO NO: IRAOLA NON CONVINTO PAROLE CHIARE DI RANGNICK FOLLE IDEA KIROVSKI

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