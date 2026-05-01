Il direttore sportivo ha dichiarato che è un “nostro dovere” puntare allo scudetto, parole che hanno attirato l’attenzione dei tifosi rossoneri. La squadra si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di vincere e di conquistare nuovi trofei. I sostenitori del Milan sperano in un ritorno ai successi, confidando nelle parole e nelle strategie del club per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'obiettivo stagionale del Milan è ormai a un passo: mancano 6 punti per conquistare matematicamente un posto nella prossima Champions League. Dall'inizio dell'anno è sempre stato proclamato come il vero obiettivo dei rossoneri, nonostante il sogno scudetto sembrava poter essere vivo in varie fasi della stagione. I tifosi, però, non possono essere soddisfatti e contenti di tornare nella massima competizione europea, anche perché è la storia del Diavolo che parla. I rossoneri hanno vinto 7 Champions League e 19 scudetti ed è normale che i tifosi vogliano tornare ad alzare trofei con più continuità. Parole importanti, in tal senso, sono arrivate dal direttore sportivo del Milan Igli Tare, nella sua intervista a 'DAZN': "Cerco di meritarmi di far parte di questo club.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Nostro dovere”, parole chiare di Tare sullo Scudetto. Milan, ora i fatti

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