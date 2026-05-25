Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, che ha eliminato il Milan dalla prossima Champions League, il club ha avviato il processo di selezione per i nuovi vertici societari. La decisione arriva poco dopo il risultato negativo in campionato, portando a un cambio di leadership e a nuove nomine in organigramma. La squadra si trova ora senza possibilità di qualificazione europea, mentre la dirigenza lavora per ristrutturare l’intera struttura societaria.

La pesante sconfitta interna rimediata contro il Cagliari, che ha sancito la matematica esclusione del Milan dalla prossima edizione della Champions League, ha innescato un’immediata rivoluzione all’interno dell’organigramma societario rossonero. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha deciso di annullare il suo programmato rientro a Londra per rimanere a Milano, dove ha avviato una profonda riflessione sul futuro del progetto sportivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Peppe Di Stefano in un collegamento in diretta su Sky Sport 24, la proprietà di RedBird ha stabilito di ridisegnare completamente la catena di comando di via Aldo Rossi, affidando la ricostruzione a due figure chiave già presenti nei quadri dirigenziali. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rivoluzione Milan: Cardinale avvia il casting per i nuovi vertici societari dopo il fallimento Champions

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