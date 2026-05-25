Il Milan ha licenziato l'allenatore e tre dirigenti dopo aver mancato l'accesso alla Champions League. La decisione è stata comunicata ufficialmente e definita come un fallimento inequivocabile. La società ha annunciato che si procederà con una nuova dirigenza e un nuovo allenatore. La rivoluzione nel club è stata confermata, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sui tempi delle sostituzioni.

Uno scenario che il Giornale d'Italia aveva già anticipato. Adesso si ripartirà con una nuova dirigenza e un nuovo allenatore Rivoluzione totale al Milan. Il presidente Cardinale licenzia Allegri, Furlani, Tare e Moncada dopo la sconfitta casalinga per 2-1 col Cagliari a San Siro e il mancato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milan, Cardinale licenzia Allegri, Furlani, Tare e Moncada dopo il mancato ingresso in Champions: "Fallimento inequivocabile"

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CONFALONIERI distrugge CARDINALE e FURLANIGANZ e DONADONI PAOLO BERLUSCONI sul Milan di RedBird

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Il Milan caccia tutti: via Allegri, Tare, Furlani, Moncada. Redbird: "Fallimento inequivocabile"Il club ha deciso di licenziare l’allenatore e tre dirigenti, tra cui il direttore generale e altri responsabili del settore sportivo.

Milan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e TareIl Milan ha deciso di cambiare tutta la dirigenza dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Temi più discussi: Da Allegri alla tifoseria: Ibra, tempi duri. Cardinale potrebbe andare in tribuna per Milan-Cagliari poi il futuro; Milan-Cagliari,Furlani vattene! Ibra, Moncada e Scaroni, seguitelo in fretta: la contestazione non si ferma; Allegri: A Cardinale detto la mia. Ibra? Normale discutere; Cardinale e le parole di Allegri post Genoa-Milan: svelata la reazione del patron Rossonero.

Come anticipato lo scorso 19/5, in casa Milan è sceso in campo Cardinale in prima persona. Su Tare nessuna novità rispetto a quanto già scritto, mentre le valutazioni - che erano in corso - su Furlani ed Allegri sembrano essere arrivate ad una conclusione pr x.com

[Schira] I piani di Max Allegri non prevedono dimissioni, l'allenatore ha un contratto con l'AC Milan fino al 2027 (€5,2M netti/anno), ma potrebbe essere licenziato nei prossimi giorni. Zlatan Ibrahimovic guida il partito dell'opposizione. reddit

Milan, via tutti: licenziamento comunicato ad Allegri, Furlani, Tare e MoncadaTerremoto doveva essere, e terremoto è stato. Dopo lo sprofondo di domenica sera, Gerry Cardinale si è trattenuto a Milano per avviare una rivoluzione aziendale che, in questa ampiezza, in casa ... gazzetta.it

Milan, Cardinale manda via tutti. Smentito Conte: Vogliamo uno come FabregasÈ Antonio Conte il nome forte per la panchina del Milan. Anzi no. Quando sembrava che la proprietà rossonera volesse l’ormai ex allenatore del Napoli per ricostruire un gruppo e un ambiente devastati ... msn.com