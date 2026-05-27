Il Milan ha perso contro il Cagliari e non si qualifica per la Champions League. Andrea Marinozzi ha commentato la sconfitta, affermando che la situazione ricorda l’ultima stagione di Allegri alla Juventus.

Un crollo quasi inspiegabile quello del Milan nel girone di ritorno. I rossoneri di Massimiliano Allegri, infatti, hanno toccato il punto più basso della stagione: contro il Cagliari, il diavolo perde per 2-1, mancando così la qualificazione in Champions League. A parlare della partita di questa sera ci ha pensato il giornalista sportivo Andrea Marinozzi. "Pensavano di essere riusciti ad isolarsi. Non raggiungono l’obiettivo con una partita pessima, con i fischi di San Siro e con una squadra da mesi ha impostato la modalità gestione. Non è mai una buona strada, soprattutto quando hai questa debolezza mentale. I due gol di oggi: due palle inattive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Marinozzi: “Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso tremaLa sfida tra Milan e Juventus è stata l’ultima partita in maglia rossonera per un allenatore molto noto.

Marinozzi: “Siamo sicuri che Allegri voglia lasciare il Milan e la Champions per fare il CT della Nazionale?”Andrea Marinozzi ha commentato le indiscrezioni sul possibile trasferimento di Allegri alla guida della Nazionale, mettendo in dubbio la volontà...

Temi più discussi: Marinozzi: Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus. Milan in modalità gestione da mesi; Marinozzi: Milan inguardabile, parole Allegri incredibili. Dopo la partita con l’Inter…; Marinozzi durissimo: Il Cagliari sembrava giocasse per un obiettivo grosso e il Milan tranquillo; Il Milan chiude la Serie A senza dignità sportiva: 70 punti e sesto posto in classifica.

Marinozzi: Milan inguardabile, parole Allegri incredibili. Dopo la partita con l’Inter…Andrea Marinozzi, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato la disastrosa sconfitta del Milan, che resta clamorosamente fuori dalla Champions ... msn.com

Marinozzi: Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus. Milan in modalità gestione da mesiIl Milan tradisce i suoi tifosi e perde in casa contro il Cagliari nell'ultima giornata di Serie A. Sarà Europa League. L'analisi di Marinozzi ... milannews.it