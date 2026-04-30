La sfida tra Milan e Juventus è stata l’ultima partita in maglia rossonera per un allenatore molto noto. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe influenzare il futuro di questa figura nel club. Dopo il fischio finale, si sono susseguite discussioni e analisi sulla posizione dell’allenatore, con tensioni che sembrano aumentare. La partita ha lasciato molte incognite sul proseguimento della stagione.

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla» Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Pagelle Atletico Madrid Arsenal: brillano Alvarez e Griezmann, Gyokeres glaciale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema

Inter-Juve 3-2 Post-match chaos at San Siro #soccer #italianfootball

Notizie correlate

Il Milan trema: assalto del Real Madrid ad Allegri. Florentino Pérez tenta il tecnico rossoneroSecondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Real Madrid - al termine della stagione - potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano...

Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. UltimeSommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Matchday | Milan-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Milan Juve in tv e streaming: dove vedere la partita; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive.

Milan-Juventus 0-0: a San Siro vince l’equilibrioMILANO -La partita, in entrambe le frazioni, è rimasta nervosa e discontinua: tanti duelli, tanti falli, poche sequenze davvero pulite. Nel primo tempo Juventus e Milan si sono alternate in fiammate i ... calciomagazine.net

Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net

Immagino abbia allora apprezzato il livello di Milan-Juventus. x.com

Claudio Zuliani. . LIVE REACTION MILAN-JUVENTUS 0-0 Lo studio esplode #juventus #milan #livereaction #7Gold - facebook.com facebook