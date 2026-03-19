Nesta ricorda | Addio alla Lazio? Stavo veramente male Maldini l’esempio da seguire Sull’Italia e sul mio futuro rispondo così

Alessandro Nesta, ex difensore di Milan, Lazio e della Nazionale, ha parlato della sua carriera e del suo futuro in una lunga intervista. Ricorda i momenti difficili legati alla Lazio e menziona il suo rispetto per Maldini come esempio. A 50 anni, l’ex allenatore del Monza si trova nel suo ritiro di Miami, lontano dai riflettori e senza grandi festeggiamenti.

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