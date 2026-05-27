Il tecnico del Milan è stato esonerato dopo 11 mesi alla guida della squadra. Era stato assunto per migliorare la posizione in classifica, che si trovava all’ottavo posto prima del suo insediamento. La decisione è stata presa dalla proprietà del club, che ha deciso di sollevarlo dall’incarico. La scelta segue un periodo di risultati deludenti e di critiche nei suoi confronti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sostituti o motivazioni specifiche.

Alla fine, ha pagato anche Allegri. Il tecnico che solo undici mesi fa era stato scelto per risollevare un Milan sprofondato all’ottavo posto in classifica non è riuscito a salvarsi dal terremoto odierno di casa rossonera, venendo esonerato dalla proprietà. Si è parlato a lungo di lui durante la stagione, spesso colpevolizzato di non aver dato alla squadra un gioco degno di nota e, nel momento in cui l’obiettivo della qualificazione in Champions League è definitivamente sfumato, la separazione è parsa inevitabile. Le divergenze con la società. Le cronache milaniste raccontano di un allenatore che nel corso degli ultimi mesi aveva avuto frizioni con la dirigenza, giudicata poco attenta a proteggere il lavoro e gli equilibri della squadra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, l’intervento in difesa di Allegri: “Contro di lui una campagna antipatizzante”

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