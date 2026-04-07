Il Milan ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Napoli, perdendo così il secondo posto in classifica. La gara ha evidenziato alcune criticità nella fase difensiva e offensiva dei rossoneri, con i cambi di formazione effettuati dall’allenatore che non hanno portato i risultati sperati. Dall’altra parte, l’allenatore avversario è riuscito a sfruttare al meglio le mosse dalla panchina, contribuendo alla vittoria della squadra di casa.

Il Milan ha perso il secondo posto con la sconfitta per 1-0 contro il Napoli. Max Allegri non è riuscito a svoltare il match con i cambi, dove invece Antonio Conte è stato decisivo dall’altra parte. I rossoneri sono a tre sconfitte nelle ultime sei di campionato e senza gol fuori in casa in due match consecutivi. Il Milan di Allegri distratto in difesa e non prolifico in attacco. La Gazzetta dello Sport scrive: Troppo poco Milan, stavolta inconcludente e sul finale di gara anche distratto: il tiro centrale di Fofana a inizio partita è rimasto l’unico tentativo, isolato, verso la porta avversaria. Una produzione offensiva insufficiente, soprattutto se l’idea era quella di provare lo scatto in classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gazzetta: “Milan involuto, Allegri tradito da una difesa distratta e un attacco insufficiente”

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