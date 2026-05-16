Francesco Letizia ha messo in discussione le affermazioni di Gerry Cardinale riguardo alle spese del Milan, contestando l'idea che il proprietario abbia investito più di altri. Tuttavia, i dati relativi ai bilanci dal 2022 indicano che le cifre confermerebbero il contrario, mostrando un livello di spese più elevato rispetto ad altri periodi o soggetti. La questione riguarda quindi i numeri ufficiali e le relazioni finanziarie depositate, che sembrano sostenere la tesi del proprietario del club.

Le recenti interviste di Gerry Cardinale hanno suscitato diverse discussioni all'interno del mondo Milan. Tra i vari temi trattati, il proprietario del club ha affermato che: "Il Milan è la squadra che ha speso più di tutti negli ultimi anni". Una constatazione che non trova d'accordo Francesco Letizia. Il giornalista di 'Sportitalia', si è espresso in maniera netta nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Di seguito, un estratto delle sue parole. “Cardinale dice che il Milan è la squadra che ha speso di più? Falsità. Spendere vuol dire mettere i soldi di tasca propria, non rimettere dentro quello che guadagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Letizia: “Non è vero che Cardinale ha speso più di tutti”, ma i numeri danno ragione al proprietario del Milan

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