Letizia | Non è vero che Cardinale ha speso più di tutti ma i numeri danno ragione al proprietario del Milan
Francesco Letizia ha messo in discussione le affermazioni di Gerry Cardinale riguardo alle spese del Milan, contestando l'idea che il proprietario abbia investito più di altri. Tuttavia, i dati relativi ai bilanci dal 2022 indicano che le cifre confermerebbero il contrario, mostrando un livello di spese più elevato rispetto ad altri periodi o soggetti. La questione riguarda quindi i numeri ufficiali e le relazioni finanziarie depositate, che sembrano sostenere la tesi del proprietario del club.
Le recenti interviste di Gerry Cardinale hanno suscitato diverse discussioni all'interno del mondo Milan. Tra i vari temi trattati, il proprietario del club ha affermato che: "Il Milan è la squadra che ha speso più di tutti negli ultimi anni". Una constatazione che non trova d'accordo Francesco Letizia. Il giornalista di 'Sportitalia', si è espresso in maniera netta nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Di seguito, un estratto delle sue parole. “Cardinale dice che il Milan è la squadra che ha speso di più? Falsità. Spendere vuol dire mettere i soldi di tasca propria, non rimettere dentro quello che guadagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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E dopo la pena, dopo lo sconforto, c’è comunque un appagamento, una letizia nel sentirsi solitariamente forti o, per citare ancora Rensi, speranzosi disperatamente. Come un cielo lombardo: così splendido, così in pace. x.com
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