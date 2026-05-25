Il proprietario del club ha stabilito nuove linee guida, escludendo l’ingaggio di un ex allenatore noto per la sua esperienza, e assumendo il controllo diretto delle decisioni strategiche. Inoltre, il club ha deciso di non rinnovare il contratto di un attaccante storico, che ora potrebbe essere messo sul mercato. La gestione del Milan cambia radicalmente, con un approccio più centralizzato e decisioni più rapide.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il proprietario di RedBird assume il comando assoluto senza deleghe e avvia l'epurazione dopo il fallimento Champions: l'amministratore delegato Furlani e Massimiliano Allegri lasciano il club. Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha tracciato le nuove e rigide linee guida per il futuro del club rossonero escludendo in modo definitivo l’ingaggio di Antonio Conte per la panchina e assumendo il comando diretto di ogni decisione strategica senza concedere più alcuna delega operativa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La rivoluzione totale di Cardinale azzera il Milan: no a Conte, Ibra diventa centrale e Leao finisce sul mercato

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