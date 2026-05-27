Il Milan sta cercando di ingaggiare l’allenatore Andoni Iraola, ma negli ultimi giorni la trattativa si è fatta più difficile. Le negoziazioni tra le parti sono diventate più complesse e non si sono ancora concluse. La società rossonera sta aspettando aggiornamenti, mentre l’allenatore rimane in attesa di una risposta definitiva. La situazione resta aperta e senza novità ufficiali in tempi brevi.

Il Milan continua a inseguire Andoni Iraola, ma nelle ultime ore la trattativa si è improvvisamente complicata. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava il profilo perfetto per aprire una nuova era rossonera oggi appare molto meno vicino a San Siro. Il tecnico basco non ha ancora dato alcun via libera definitivo e, soprattutto, starebbe riflettendo attentamente sul proprio futuro prima di accettare una sfida tanto delicata. Alla base delle esitazioni non ci sarebbe soltanto l’aspetto economico. Iraola è reduce dalla miglior stagione della carriera, culminata con uno storico piazzamento europeo ottenuto con il Bournemouth, e sa di avere mercato anche fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Iraola, trattativa complicata

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