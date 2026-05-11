Il Napoli ha mostrato interesse per il difensore spagnolo, ma la trattativa con la Lazio si complica a causa della richiesta economica del club biancoceleste. La società capitolina valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che rende difficile l’accordo. La situazione rimane in stand-by, con il Napoli che valuta le proprie opzioni in vista delle prossime settimane di mercato.

Mario Gila interessa al Napoli, ma la trattativa con la Lazio si scontra con una valutazione monstre: Lotito pretende tra i 20 e i 25 milioni per il difensore spagnolo. Gila alla Lazio: il cartellino blindato da Lotito. Il difensore centrale classe 2000 rappresenta uno dei profili più monitorati dalla dirigenza azzurra. Come rivela il Corriere dello Sport, Gila possiede le caratteristiche tattiche ideali per il sistema di Sarri, con contratto in scadenza nel 2027 che teoricamente dovrebbe facilitare una cessione. La realtà è ben diversa. Lotito non scende da una richiesta compresa tra i 20 e i 25 milioni, una cifra che il presidente laziale ritiene congrua al valore del giocatore e alla sua importanza nello scacchiere tattico.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, per la difesa c’è Gila: ecco perchè la trattativa resta complicata

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