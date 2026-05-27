Se Andoni Iraola lascia il ruolo di allenatore, il club ha già pronto un piano B. Secondo fonti, la proprietà sta considerando Ralf Rangnick come possibile nuovo direttore tecnico e Oliver Glasner come allenatore in panchina. La decisione arriva in un momento di incertezza sulla guida tecnica, con il club che si prepara a eventuali cambiamenti. La coppia Rangnick-Glasner potrebbe rappresentare la soluzione alternativa.

La trattativa tra il Milan e Andoni Iraola è entrata nella sua fase caldissima. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic attendono una risposta definitiva dal tecnico basco, al quale è stato prospettato un progetto triennale da 4 milioni di euro netti a stagione (scadenza 2029). La tentazione Premier League resta forte, complice il pressing del Crystal Palace pronto a garantire a Iraola un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno. Consapevole delle difficoltà strutturali della trattativa, la dirigenza del Milan ha però approntato un piano d'emergenza internazionale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, il recente blitz a Vienna con Ralf Rangnick delinea uno scenario societario inedito e di altissimo spessore europeo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Iraola riflette. Si pensa ad una coppia da urlo tra scrivania e panchina | PM News

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