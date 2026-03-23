Giorgio Furlani, ad rossonero, ha raggiunto gli uffici della Lega Serie A per rappresenterà il Milan nell'assemblea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lega Serie A, assemblea in corso: presente anche l’ad del Milan Giorgio Furlani | PM News

Articoli correlati

Milan, debutto in Lega per Cardinale: prima presenza in assemblea | PM NewsA Milano, nella giornata odierna, si è tenuta la nuova assemblea di Lega Serie A, con i club presenti dal vivo o collegati da remoto.

Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: check in corso | LIVE PMMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão.

Altri aggiornamenti su Lega Serie

Temi più discussi: Lega A: il 23 marzo Rocchi incontra i club, poi l'assemblea; Sassuolo, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra; Kalulu-Bastoni, arriva la proposta della Lega calcio: Tempo limite per la revisione al Var; Lega Pro girone B, Serie D girone F, Eccellenza e Promozione Molise: risultati e classifiche aggiornate dopo l'ultimo turno di campionato.

MN - Assemblea Lega Calcio Serie A: presente anche l'AD rossonero Giorgio FurlaniE' in programma oggi negli uffici della Lega Calcio Serie A un'Assemblea alla quale parteciperà, in rappresentanza del Milan, anche l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani che poco fa è ar ... msn.com

VIDEO - Marotta arriva in Lega: Mani di Pongracic? Parlo dopo...Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è arrivato pochi minuti fa in via Rosellini a Milano per l'assemblea della Lega Serie A. Mani di Pongracic? Parliamo dopo l'assemblea. ha risposto il massimo di ... msn.com

Lega Serie A facebook

Watch Lega Serie A live in select territories & highlights globally all season long | DAZN.com x.com