Manfredonia per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre Ciaramella

Dopo l’addio di Gigi Pezzella, che potrebbe trasferirsi a Fasano o a Gravina, il Manfredonia Calcio sta valutando diverse opzioni per la panchina. Oltre al nome di Ciaramella, sono stati menzionati altri due tecnici, Pasquale De Candia e Giuseppe Laterza, tra i candidati considerati per guidare la squadra nella prossima stagione. La società sta analizzando varie possibilità per definire la scelta definitiva, mentre le trattative con i possibili successori sono in corso.

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