Manfredonia per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre Ciaramella

Da ilsipontino.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’addio di Gigi Pezzella, che potrebbe trasferirsi a Fasano o a Gravina, il Manfredonia Calcio sta valutando diverse opzioni per la panchina. Oltre al nome di Ciaramella, sono stati menzionati altri due tecnici, Pasquale De Candia e Giuseppe Laterza, tra i candidati considerati per guidare la squadra nella prossima stagione. La società sta analizzando varie possibilità per definire la scelta definitiva, mentre le trattative con i possibili successori sono in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pasquale De Candia e Giuseppe Laterza sono due nomi attenzionati dal Manfredonia Calcio per ripartire dopo l’addio di Gigi Pezzella, che dovrebbe finire a Fasano o a Gravina. Questi due grandi nomi del calcio pugliese si aggiungono ad Andrea Ciaramella, che ha fatto. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

manfredonia per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre ciaramella
© Ilsipontino.net - Manfredonia, per la panchina si pensa ad altri due nomi oltre Ciaramella
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Panchina Manfredonia, si pensa all’ex Afragolese CiaramellaDopo la separazione già ufficializzata tra il Manfredonia e Luigi Pezzella, il club sipontino è già al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico...

Conte via dal Napoli? De Laurentiis pensa ad Allegri! La rosa dei nomi per la panchina dei partenopeiAlisson Juventus, accelerata decisiva: nel weekend nuovo incontro con l’entourage del portiere.

manfredonia per la panchinaPanchina Manfredonia, si pensa all’ex Afragolese CiaramellaPanchina Manfredonia, si pensa all'ex Afragolese Ciaramella Dopo la separazione già ufficializzata tra il Manfredonia e Luigi Pezzella, il club sipontino ... ilsipontino.net

MANFREDONIA CIARAMELLA Manfredonia, Ciaramella in pole per la panchina dopo l’addio di PezzellaL’allenatore campano risulterebbe al momento in pole position per raccogliere l’eredità tecnica lasciata da Pezzella ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web