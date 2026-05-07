Milan Allegri pensa alla svolta | Fofana come Van Bommel

Il Milan sta affrontando una fase di cambiamenti a causa dell'assenza di Modric, che si è infortunato. L’allenatore sta valutando diverse soluzioni per riorganizzare il centrocampo, tra cui la possibile posizione di Fofana, paragonata a quella di Van Bommel nel 2011. Le decisioni sulla formazione sono ancora in fase di elaborazione e non sono state ufficializzate. La squadra si prepara a riorganizzare il proprio assetto in vista delle prossime partite.

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare uno dei periodi più complessi senza uno dei suoi punti di riferimento. L'infortunio di Luka Modric contro la Juventus, ha tolto al Milan qualità e leadership, costringendo l'allenatore livornese ad adottare nuove misure in vista del uso finale valido per la conquista di un posto in Champions League. Il tentativo Jashari non è andato come previsto: il giovane centrocampista svizzero, contro il Sassuolo, non ha giocato particolarmente bene, anzi, son stati molti gli errori fatti in fase di costruzione. Nel secondo tempo, infatti, al suo posto è entrato Ricci ma, in vista della sfida contro l'Atalanta di Palladino, potrebbe esserci ancora qualche cambiamento davanti alla difesa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri pensa alla svolta: Fofana come Van Bommel Notizie correlate Milan-Parma, ospite speciale allo stadio: presente anche Van BommelQuesto pomeriggio, alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Parma del giovane Carlos Cuesta nel... Leggi anche: La promessa di van Bommel al Milan e la profezia di Ibrahimovi? sull’olandese Tutti gli aggiornamenti Fofana alla Van Bommel: per l'Atalanta Max prepara l'Allegrata in cerca della soliditàPer il francese si tratterebbe di un ritorno all’antico nel ruolo preferito: Fonseca lo aveva voluto per giocare davanti alla difesa ... tuttosport.com Verso Milan-Atalanta, Tuttosport: L’Allegrata: c’è Fofana muro alla Van BommelTuttosport in edicola stamattina titola così in vista di Milan-Atalanta di domenica sera a San Siro: L’Allegrata: c’è Fofana muro alla Van Bommel. Contro ... milannews.it